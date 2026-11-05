Главврач из Видного получил звание почетного гражданина Московской области

Высокое звание присвоили Тамаре Белоусовой из Видновского перинатального центра. Награда стала признанием ее многолетнего труда, высокого профессионализма и значительного вклада в развитие здравоохранения Подмосковья.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что Тамара Николаевна посвятила жизнь заботе о здоровье мам и малышей. Благодаря ее опыту, энергии и преданности профессии Видновский перинатальный центр стал местом, где тысячи семей обрели самое большое счастье.

«Гордимся, что в нашем округе работают такие специалисты!» — подчеркнул он.

Тамара Николаевна — заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. За ее плечами большой профессиональный и управленческий опыт: уже более 20 лет она руководит Видновским перинатальным центром.

Под ее началом учреждение на протяжении многих лет входит в число лучших городских перинатальных центров Подмосковья и страны. Тамара Николаевна также является почетным гражданином Ленинского городского округа.

Присвоение звания «Почетный гражданин Московской области» — это не только высокая оценка личного вклада руководителя, но и признание работы всего коллектива Видновского перинатального центра.

За профессиональными достижениями Тамары Белоусовой стоят искренняя любовь к людям, чуткость и умение собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов. Особое внимание она уделяет развитию центра, повышению качества медицинской помощи и поддержке семей.