Свыше 60 представителей Подмосковья победили в проекте «Знание.Наставники»
Победителями проекта «Знание.Наставники» стал 61 представитель Подмосковья из 33 городских округов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.
Московская область вошла в число регионов с наибольшим количеством победителей. Большинство лауреатов определено в категории «Наставник-педагог» — 32 человека. Еще 19 участников стали победителями в категории «Наставник-советник», а 10 — в категории «Наставник-руководитель». Каждый из них получит денежное поощрение в размере 52 тыс. рублей, а 220 участников, показавших наиболее высокие результаты, пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими наставническими практиками.
Среди образовательных организаций, сотрудники которых стали победителями проекта, — Физико-технический колледж, Ногинский колледж, Губернский колледж, МЦК — Техникум имени С. П. Королева, колледж «Энергия», Люберецкий техникум имени Ю. А. Гагарина, Воскресенский колледж, Щелковский колледж, Егорьевский авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова, Подольский колледж имени А. В. Никулина и Шатурский энергетический техникум.
Одним из финальных этапов проекта стала разработка и презентация собственной наставнической практики: участники описали, какую задачу она решает, как реализуется и каких результатов позволяет достичь. Практики жителей Подмосковья помогают студентам адаптироваться к учебе, молодым педагогам — освоиться в профессии, а школьникам — сохранять историческую память и развивать исследовательские навыки.
Помочь первокурсникам быстрее освоиться в колледже предлагает Ольга Даменцева из Подольского колледжа имени А. В. Никулина. Ее практика «Я — студент» основана на системе студенческого наставничества: к каждому новичку прикрепляют старшекурсника, который знакомит его с возможностями колледжа, помогает включиться в учебную и внеучебную жизнь и поддерживает в период адаптации. Важная часть программы — вовлечение первокурсников в традиционный «Марафон посвящения в студенты», который помогает почувствовать себя частью нового коллектива.
Сохранить истории земляков и передать их следующим поколениям помогает Ольга Иконникова из Шатурского энергетического техникума. Ее практика «Уроки-экскурсии исторической памяти» основана на материалах музейного фонда «Героям — Слава!». Студенты и школьники знакомятся с подлинными документами, фотографиями и предметами, узнают о боевом и трудовом подвиге жителей малой родины. Такой формат позволяет изучать историю не только по учебникам, но и через реальные свидетельства прошлого.
С полным списком победителей проекта «Знание.Наставники» можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
Проект «Знание.Наставники» реализуется с апреля по декабрь 2026 года. Его организаторами выступают Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке ФГБУ «Росдетцентр».
Проект направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях, выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении подрастающего поколения.