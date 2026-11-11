Свыше 60 представителей Подмосковья победили в проекте «Знание.Наставники»

Победителями проекта «Знание.Наставники» стал 61 представитель Подмосковья из 33 городских округов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Московская область вошла в число регионов с наибольшим количеством победителей. Большинство лауреатов определено в категории «Наставник-педагог» — 32 человека. Еще 19 участников стали победителями в категории «Наставник-советник», а 10 — в категории «Наставник-руководитель». Каждый из них получит денежное поощрение в размере 52 тыс. рублей, а 220 участников, показавших наиболее высокие результаты, пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими наставническими практиками.

Среди образовательных организаций, сотрудники которых стали победителями проекта, — Физико-технический колледж, Ногинский колледж, Губернский колледж, МЦК — Техникум имени С. П. Королева, колледж «Энергия», Люберецкий техникум имени Ю. А. Гагарина, Воскресенский колледж, Щелковский колледж, Егорьевский авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова, Подольский колледж имени А. В. Никулина и Шатурский энергетический техникум.

Одним из финальных этапов проекта стала разработка и презентация собственной наставнической практики: участники описали, какую задачу она решает, как реализуется и каких результатов позволяет достичь. Практики жителей Подмосковья помогают студентам адаптироваться к учебе, молодым педагогам — освоиться в профессии, а школьникам — сохранять историческую память и развивать исследовательские навыки.