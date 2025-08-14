Россия и США сообразят на двоих: главное о встрече Путина и Трампа на Аляске

На Аляске 15 августа состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Делегации, возглавляемые лидерами двух стран, соберутся в Анкоридже, чтобы, в первую очередь, обсудить урегулирование украинского конфликта. В каком формате пройдет встреча и чего от нее ждут стороны, в материале 360.ru.

Во сколько и где начнется саммит на Аляске Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры стартуют в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп побеседуют тет-а-тет в присутствии переводчиков, после этого к ним присоединятся делегации обеих стран. «Эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — уточнил Ушаков.

Фото: журналисты возле базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске/Luzia Geier/dpa / www.globallookpress.com

Хотя саммит готовили в интенсивном режиме, программу встречи уже согласовали. Перед ее началом главы государств, добавил помощник Путина, скажут несколько слов, как обычно и бывает во время международных переговоров. Их длительность зависит от того, как пойдет дискуссия.

Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся — это будет зависеть, прежде всего, от президентов. Юрий Ушаков помощник президента России

Ушаков пообещал, что после встречи ожидается совместная пресс-конференция, на которой Путин и Трамп подведут итоги беседы. Глава Белого дома в интервью радиостанции Fox News Radio подтвердил, что собирается сделать заявление для прессы. «Я проведу пресс-конференцию, не знаю, будет ли она вместе. Мы это даже не обсуждали. Считаю, что было бы хорошо провести совместную [пресс-конференцию], а потом — раздельные», — сказал Трамп.

Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Каким будет состав делегаций на встрече Путина и Трампа В переговорах, помимо глав государств, будут участвовать по пять членов делегаций с каждой стороны. От России, кроме Ушакова, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Круг участников переговоров не широк», — обратил внимание помощник Путина.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

По его словам, известен и состав американской делегации. Однако имена тех, кого Трамп решил взять с собой в Анкоридж, Ушаков называть не стал, предположив, что лучше дождаться объявления со стороны американских партнеров.

По неподтвержденным данным, участие в саммите на Аляске от Соединенных Штатов примут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Трамп вылетит в Анкоридж утром 15 августа. Часть российской делегации уже отправилась на Аляску, чтобы провести необходимые приготовления перед прибытием Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент по пути в Анкоридж сделает остановку в одном из регионов России.

Фото: РИА «Новости»

Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске Очевидно, что центральной темой встречи в Анкоридже станет урегулирование украинского кризиса. Но Путин и Трамп также обсудят более широкие вопросы — задачи обеспечения мира и безопасности, актуальные и острые международные и региональные вопросы. Президент России накануне переговоров на Аляске провел совещание с членами высшего руководства страны, и представителями правительства, на котором положительно оценил усилия США, направленные на прекращение боевых действий.

Он также допустил заключение с американской стороной новой сделки в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

Если мы к следующим этапом выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Владимир Путин президент России

Дональд Трамп в беседе с журналистами обратил внимание на важность предстоящих переговоров для обеих сторон. Глава Белого дома выразил надежду на то, что встреча пройдет хорошо и станет подготовкой ко следующему раунду. «В зависимости от того, как пройдет, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы ее ни проводили. Пока не знаю, где она пройдет, но есть три варианта. Один из них — остаться в Аляске, это было бы проще всего», — сказал он.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com

Именно вторую встречу Трамп назвал очень важной: по его мнению, Россия и Украина смогут заключить на ней сделку.

Не хочу говорить «разделят территории», но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее. Дональд Трамп президент США

Шанс того, что саммит в Анкоридже окажется неудачным, американский лидер оценил в 25%. Однако как бы он ни прошел, никакие документы на Аляске подписывать не станут. Песков подчеркивал, что предрекать результаты встречи было бы неправильным. Однако и у Путина, и у Трампа есть обоюдная политическая воля для решения связанных с Украиной вопросов при помощью диалога. «Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает высокую оценку Москвы и президента Путина лично», — заметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным перед вылетом на саммит.