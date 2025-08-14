Ушаков раскрыл формат переговоров делегаций Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут «5 на 5»

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в составе делегаций состоятся по формуле «5+5». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Помимо президентов, в переговорах поучаствуют по пять членов делегации. Где-то рядом будет находиться и группа экспертов», — сказал он.

Ранее стало известно, что саммит Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 в пятницу, 15 августа. Мероприятие откроет личная беседа в присутствии переводчиков.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, что подготовка исторического мероприятия все еще продолжается, идет выработка политической составляющей саммита. Также российская сторона решает технические и визовые вопросы, связанные с саммитом на Аляске.

Бывший премьер Украины Николай Азаров называл большим прорывом сам факт встречи Путина и Трампа.