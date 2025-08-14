Самолет с российской делегацией приземлился на Аляске

Спецборт Ил-96, вылетевший из аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже на Аляске. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сервисе Flightradar24.

Предположительно, на самолете летела часть российской делегации. Корреспондент Александр Юнашев сообщал, что на борту воздушного судна находятся те, кто будут заниматься подготовкой саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По данным РИА «Новости», также из Москвы вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президенты России и США не планируют подписывать документы по итогам саммита на Аляске. В рамках встречи они обсудят вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса.