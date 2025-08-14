Трамп вылетит из Вашингтона на Аляску для встречи с Путиным утром 15 августа

Самолет с президентом США Дональдом Трампом вылетит на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным утром в пятницу, 15 августа. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Рано утром в пятницу по времени Вашингтона Трамп покинет Белый дом и отправится на военную базу в Анкоридже на Аляске, где проведет встречу с Путиным», — сказала она.

Левитт уточнила, что сразу после двусторонних переговоров глав государств пройдет общий обед с участием делегаций от США и России, а за ним состоится общая пресс-конференция Путина и Трампа.

Помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что глав государств начнется с беседы тет-а-тет в 22:30 по московскому времени.

Ранее сенатор Линдси Грэм* допустил, что по итогам переговоров по украинскому конфликту произойдет обмен территориями.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.