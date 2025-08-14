Трамп заявил, что переговоры с Путиным на Аляске важны для России и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске будут важны и для России, и для Америки. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

«Посмотрим, что произойдет на нашей встрече. Это будет большая встреча, я думаю, что она будет очень важна для России, она также будет очень важна для нас. Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней», — отметил Трамп.

Он выразил надежду, что переговоры с Путиным пройдут хорошо. Он уверен, что и президент России, и украинский лидер Владимир Зеленский согласятся с урегулированием конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима окончательно утратит свое влияние после российско-американских переговоров в Анкоридже. По его словам, это произойдет независимо от итогов встречи Путина и Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер и глава Белого дома заинтересованы в урегулировании украинского конфликта политико-дипломатическими средствами.