Путин по пути на Аляску сделает остановку в российском регионе

Песков сообщил, что Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку

Президент России Владимир Путин по дороге на Аляску на российско-американский саммит совершит региональную поездку. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Путин всегда использует дальние поездки в направлении восточной части страны, чтобы региональную работу с международными делами и посетить различные регионы.

Ранее в четверг Путин провел совещание перед саммитом на Аляске. На нем президент назвал искренними попытки руководства США урегулировать кризис на Украине.

Глава государства допустил, что следующим этапом переговоров может быть выход на новый договор о контроле над стратегическими наступательными вооружениями.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков раскрыл формат переговоров делегаций России и США на Аляске 15 августа.