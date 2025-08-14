Путин допустил заключение с Трампом сделки по СНВ

Россия в перспективе может заключить с американской стороной новую сделку в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ). С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на совещании по подготовке саммита на Аляске.
Российский лидер указал на «энергичные и искренние» усилия администрации главы Белого дома Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, также он стремится к созданию долгосрочных условий стабильности между странами, Европой и по всему миру.
«Если мы к следующим этапом выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — отметил Путин.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что переговоры президентов России и США в составе делегаций проведут по формуле «5+5». Мероприятие начнется с личной беседы Путина и Трампа.
