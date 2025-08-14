В Кремле заявили о взаимном стремлении Путина и Трампа решить конфликт на Украине

У российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа имеется обоюдная политическая воля для решения связанных с Украиной вопросов с помощью диалога. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

По его словам, глава государства всегда отмечал, что для России наиболее желательным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами.

«И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп не собираются подписывать какие-либо документы по итогам саммита на Аляске. В Кремле отметили, что забегать вперед и предрекать результаты встречи двух лидеров было бы ошибкой.