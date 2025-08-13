Тут встретятся Путин и Трамп. Что известно о базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске, на базе Элмендорф-Ричардсон. Один из янки, что дал ей имя, участвовал в интервенции в СССР во время Гражданской войны. Что еще известно об этой американском военном форте — в материале 360.ru.

Путин и Трамп встретятся на военной базе Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Источники CNN и The New York Times в Белом доме утверждают, что американский лидер надеялся найти более подходящее место, но пик туристического сезона на Аляске серьезно ограничил выбор. Некоторые дипломаты считают, что именно база на Аляске «соответствует требованиям для исторической встречи». Предполагается, что переговоры президентов продлятся один день и как минимум часть встречи пройдет тет-а-тет, «предоставив двум лидерам время для проведения дискуссии, которые никто, кроме их переводчиков, не услышит». Объединенная база Эльмендорф-Ричардсон расположена в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Она появилась в 2010 году в результате объединения двух расположенных рядом военных баз, которые принадлежали Военно-воздушным силам и армии США. Обе построили в 1940 году.

Фото: Аэрофотоснимок военной базы на Аляске, 2002 год / Публичное достояние

История базы Эльмендорф-Ричардсон База ВВС Эльмендорф База ВВС получила имя в честь капитана Хью Мерле Эльмендорфа. Он был потомком голландских поселенцев, рос в богатой семье мэра города Итака из штата Нью-Йорк, а после получения диплома инженера в Корнеллском университете отправился на Первую мировую войну. Однако его направили инструктором пехоты, так что в Европу он так и не попал. Весной 1921 года Эльмендорф перешел в ВВС и через девять месяцев подготовки взял аттестат летчика-истребителя. Оказалось, что сын итакского мэра — прирожденный пилот. Он прославился как исключительный стрелок, тактик и автор научных статей о высотных полетах. Разбился в 1933 году на истребителе Consolidated Y1P-25, когда выполнял маневры с повышенной перегрузкой.

Интересно В апреле 1930 года 19 пилотов под руководством Эльмендорфа установили рекорд высоты группового полета своего времени. Летчики подняли на высоту девять тысяч метров при предыдущем подъеме в пять тысяч.

Первой на базе Эльмендорф обосновалась 18-я эскадрилья преследования. Однако после внезапного нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года на Аляске появилось много подразделений ВВС США. Так в начале 1942-го сформировали 11-ю воздушную армию. Позже, во время холодной войны, она играла важную роль в обороне Северной Америки.

Фото: Солдаты базы Эльмендорф. U.S. Department of Defense / www.globallookpress.com

Форт Ричардсон Военную базу Форт Ричардсон назвали фамилией бригадного генерала американской армии, участника Первой мировой войны, исследователя и географа Аляски Уилдса Престона Ричардсона. Этот уроженец Техаса благодаря «опыту пребывания в условиях холодной погоды» в 1919 году получил назначение в экспедицию «Белый медведь». «Экспедиция» была на самом деле интервенцией — на фоне Гражданской войны кто только не пытался откусить кусок от молодого СССР. Ричардсон явился в Архангельск командовать Американскими северорусскими экспедиционными силами. Хватило вояку на полгода, после чего он вернулся домой и забрал медаль «За выдающиеся заслуги» и умер в 1929 году.

Фото: Уайлдс П. Ричардсон (четвертый слева, самый упитанный) и его сотрудники в штаб-квартире в Архангельске, 1919 год / Публичное достояние

Во время Второй мировой войны Форт Ричардсон недолго использовался как центр содержания членов семей жителей Аляски японского происхождения и пары этнических немцев. Даром что, у этих 18 человек было гражданство США, их арестовали после налета на Перл-Харбор и впоследствии перевели в другие лагеря. Объединение базы Эльмендорф и Форта Ричардсон произошло в 2005 году. Там разместились штаб-квартиры Аляскинского командования ВС США и Воздушно-космической обороны Северной Америки, 11-й Воздушной армии, 11-й Воздушно-десантной дивизии, 673-го крыла обслуживания авиабазы, Объединенной оперативной группы «Аляска» и 381-й разведывательной эскадрильи.

Фото: Учения на полигоне форта Ричардсона U.S. Army / www.globallookpress.com

ЧП на Эльмендорф-Ричардсон Год 2010 стал несчастливым для объеденной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Во время тренировки перед авиашоу Arctic Thunder Air Show потерпел крушение стратегический военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III. Пилот самоуверенно выполнил резкий поворот, проигнорировав предупреждение системы. Второй не обратил внимание на опасный маневр. Между тем борт стал неуправляемым, упал и взорвался на территории базы в трех километрах от аэродрома. Это стало первой в истории катастрофой среди самолетов такого типа. Все четверо членов экипажа — трое из Национальной гвардии ВВС Аляски и один из ВВС США — погибли. По соображениям безопасности имя виновника катастрофы официально так и не озвучили.

Вторая авария случилась 16 ноября. Самолет Lockheed Martin F-22 Raptor вылетел на учебный полет и пропал без вести. Поисковая группа обнаружила, что борт упал примерно в 160 километрах к северу от Анкориджа. Пилот, входивший в состав 525-й истребительной эскадрильи ВВС США, погиб. Катастрофу объяснили неисправностью системы отбора воздуха, это привело к перегреву двигателя и отключению части системы управления. Хотели было обвинить и пилота, который не включил аварийную кислородную систему. Однако вдова летчика добилась в суде признания дефектов оборудования, а заодно и солидной компенсации.

Фото: Lockheed Martin F-22 Raptor в небе Аляски. Leonid Faerberg / www.globallookpress.com

История Анкориджа Анкоридж — город, где расположена военная база — основали на юге Аляски в 1920 году. Дословно его название переводится как «Якорная Стоянка». Но он никогда не был ни рыболовецким, ни горнодобывающим центром. На десятки километров вокруг сплошь бесплодные земли — нет даже приблизительно месторождения хоть каких-то полезных ископаемых. Зато когда в 60-х по соседству нашли нефть, Анкоридж начал бурно развиваться и не останавливается по сей день. Он четыре раза (в 1956, 1965, 1985 и 2002 годах) получал премию «Всеамериканский город» за активную гражданскую позицию граждан некорпоративных сообществ США в жизни местного самоуправления.

Фото: Шестилетний житель Анкориджа гладит лося. DanitaDelimont.co / www.globallookpress.com

Гости, которых не испугает умеренно-холодный климат города, смогут там посмотреть зоопарк штата Аляска и гонки на собачьих упряжках, побывать в Музее авиации и на ферме с овцебыками. С трех сторон окружен национальными парками, в одном из которых расположена самая высокая гора в Северной Америке Денали.