Названо точное время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 (по московскому времени). Точное время озвучил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

Начнется встреча с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Также Ушаков уточнил, что подготовка исторического мероприятия сейчас находится в завершающей стадии, ведется в первую очередь активная проработка политической составляющей саммита».

«С учетом того, что о встрече было объявлено лишь 5 дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых», — добавил дипломат.