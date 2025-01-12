Сегодня 17:09 Окончание СВО, встреча с Путиным, покупка Гренландии. Что приготовил Трамп Политолог Можегов: Трамп настроен на завершение украинского конфликта 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press Эксклюзив

Мир

США

Канада

Дональд Трамп

Россия

Украина

Дональд Трамп вот-вот вступит в должность президента Соединенных Штатов — инаугурация состоится 20 января. Политик уже успел сделать множество неоднозначных заявлений, в том числе о завершении украинского конфликта, покупке Гренландии и присоединении Канады. Чего ждать от республиканца на президентском посту — в материале 360.ru.

Закончится ли СВО Специальная операция не закончится в один день и даже в три месяца, рассказал 360.ru историк, политолог-международник Владимир Можегов. Однако Трамп настроен на окончание конфликта. «Он будет это делать, он будет к этому стремиться. Это было его главное обещание, он должен его исполнять. И я думаю, проблема СВО будет решаться в течение полугода», — заявил специалист. По его словам, основы для окончания конфликта уже есть, но их не раскрывают публично.

Фото: РИА «Новости»

Состоится ли встреча Трампа и Путина Трамп заявлял о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным — она действительно может состояться, считает Можегов. «Март, апрель, май — думаю, вполне уже вероятно. Вероятность такой встречи большая», — отметил политолог. Республиканец всячески себя пиарит, но если встреча с Путиным состоится, то уже на определенных договоренностях. «Обычно такие встречи бывают когда? Когда уже основа есть, то есть осталось договориться о каких-то частностях. Так что понятно, что она будет не раньше, чем эта основа будет совершенно четкая, твердая. Я думаю, что ближайшие три месяца — это вполне достаточно. Я думаю, что уже какие-то фундаментальные основания есть», — подчеркнул Можегов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Как изменятся отношения США с Россией после инаугурации Трампа Избранный американский лидер благожелательно настроен по отношению к России, но не к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Зеленского он терпеть не может из-за чудовищной коррупции, прежде всего. На Украину льются огромные деньги, там все это разворовывается, Трамп в курсе всего этого», — заявил Можегов. Трамп относится к России более позитивно, чем либеральная власть в Евросоюзе. «Так что будет климат теплеть в этом отношении, конечно, так что это тоже будет играть на то, чтобы завершать войну на приемлемых для России условиях», — считает политолог.

Как изменятся отношения США с Украиной и Европой «Трамп хочет топить Зеленского, явно он ему очень не нравится, он хочет там [на Украине] другого человека», — подчеркнул Можегов. Республиканец намерен разобраться и с Великобританией.

Под премьер-министром Британии Киром Стармером почва качается очень сильно, он его будет добивать явно совершенно, так что с Британией тоже там вопросы будут решаться. Владимир Можегов политолог

По словам эксперта, Евросоюз «будет шататься», там начнут появляться новые европейские подблоки — они будут настроены консервативно внутри себя и более благожелательно к России.

Фото: Pxhere

Что будет с Канадой и Гренландией Совершенно понятно, для чего Трампу Гренландия и Канада, заявил Можегов. «Если посмотреть на карту с центром на Северном полюсе, то мы видим, что это, конечно, контроль над всем морским путем. Трамп хочет сделать из Америки мощную торговую империю, которая будет контролировать торговые пути. И, кстати, вопрос Панамского канала — то же самое, это тоже вопрос контроля над торговыми транспортными путями», — объяснил он. В этом плане понятна логика и стратегия республиканца. Для России США станут торговым конкурентом, но это не такой уж негативный фактор.

Мне кажется, наоборот, если Трамп пойдет в зону Северного полюса, там как раз будет Россия с Америкой, они никого туда просто не пустят. Мы либо с Китаем там, либо с Америкой. То есть для нас здесь нет большого негатива, на мой взгляд, мы вполне сосуществуем здесь. Владимир Можегов политолог

Что касается реальности, то присоединить Канаду и купить Гренландию не так сложно. «Гренландцы просто пошлют датчан и за инвестиции, которые предложит им Трамп, очень легко продадут свою независимость Америке. Канаду Трамп держит за горло своими тарифами с независимостью. И не очень понятно, насколько это полезно самой Америке — держать такой громадный штат, причем либеральный. Пускай Трамп сам разбирается», — заявил Можегов. Если говорить о Центральной Америке — там США всегда разбились с помощью ЦРУ и государственных переворотов, но это не методы Трампа, считает политолог. Однако договориться с жителями Панамы будет очень непросто. «Поэтому там как раз проще устроить госпереворот, купить генералов каких-то. Но, я говорю, это не методы Трампа, и как раз ситуация с Панамским каналом очень мутная», — добавил эксперт. Бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон ранее предложил Трампу включить в «список покупок» Тайвань, Северную Корею и Кубу. «Это совсем уж какие-то дикие предположения. Трамп и так разевает рот на полмира. Невозможно хотеть всего и сразу, получить все и сразу. Эти-то куски придется переваривать, если он их заглотит, не один десяток лет», — подчеркнул Можегов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Что будет с Байденом и его сыном Республиканец помилует действующего президента США Джо Байдена и его сына Хантера. «Думаю, договоренности такие есть и они были сразу. Трамп пообещал не трогать верхушку Демпартии за спокойную передачу власти», — объяснил политолог. Он отметил, что сейчас передача власти идет спокойно, никаких демаршей со стороны либералов нет. Трамп, следуя договоренностям, не будет трогать семью Байдена и других высших чиновников. «Но дальше, конечно, пойдет мощная чистка: и что касается Украины, и что касается всех коррупционных скандалов. Сам Байден будет выведен из-под огня, но вот все остальное, все его дела и прочее, все контракты, отмывка денег, все это будет всплывать», — добавил Можегов.

Фото: РИА «Новости»

Что будет с НАТО США получили действительно интересного и крайне непредсказуемого президента, заявил 360.ru эксперт и участник ООН, член молодежной ассамблеи Совбеза от России Юрий Самонкин. «После 20 января мы увидим, что, действительно, Соединенные Штаты Америки будут, наверное, больше ориентироваться на свою внутреннюю социальную политику. <…> Здесь мы, конечно, увидим резкое похолодание с ЕС и НАТО», — убежден эксперт. Трамп и американский бизнесмен Илон Маск — предприниматели до мозга костей. Им интересно сделать Америку великой с помощью амбициозных экономических инициатив, заявил Самонкин. Не исключено, что республиканец сократит бюджет на поддержку Североатлантического альянса. Он также обещал решить вопрос о невступлении Украины в НАТО в ближайшие 20 лет. Если альянс будет расширяться, Россия продолжит защищать свои национальные интересы. «Сейчас Соединенные Штаты Америки резко переключаются на Арктику, чтобы не дать России там закрепиться. Как раз Гренландия яркое тому подтверждение. Поэтому, резюмируя вышесказанное, могу сказать, что будет крайне низкое похолодание в отношении союзников по НАТО», — заявил специалист. По его словам, оранжевые революции на постсоветском пространстве сойдут на нет. Трамп формирует актив, который станет бороться за глобальное лидерство с позиции не третьей мировой войны, а с позиции нестандартных экономических решений.