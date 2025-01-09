Экономист Чирков заявил, что Трамп заговорил о Гренландии в политических целях

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о возможности приобретения США Гренландии.

Чирков подчеркнул, что приобретение Гренландии — это тема, которая потребует значительных усилий и времени для разрешения, и вряд ли она будет решена в ближайшем будущем.

«Вопрос в том, что Гренландию никто покупать не будет. Граждане этой территории будут вполне рады и счастливы присоединиться к более сильной экономике», — добавил эксперт.

Экономист полагает, что избранный президент США Дональд Трамп поднимает на общественное обсуждение вопросы покупки Гренландии, присоединения Канады к США и изменения названия Мексиканского залива с политической целью.