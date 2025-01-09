«Его команда помешана на силе». Трамп пересмотрел свои планы по украинскому конфликту

FT: команда Трампа пока не знает, как закончить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пока не понимает, как закончить военный конфликт на Украине. Его команда начала пересматривать свой подход к этому кризису, сообщили источники британской газеты Financial Time ( FT ).

Такую информацию предоставили газете высокопоставленные европейские чиновники, которые все последние недели обсуждали украинский конфликт с командой Трампа. По их словам, в ходе переговоров выяснилось, что соратники американского лидера еще не решали, как именно остановить боевые действия.

«Вся команда [Трампа] одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — цитирует FT одного из собеседников.

Чиновник добавил, что новая администрация также опасается сравнений с катастрофическим выводом американских войск из Афганистана Джо Байденом — сценария, повторения которого на Украине лагерь Трампа не хотел бы.

Сам Трамп ранее предполагал, что в ближайшие полгода сможет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины. Позднее Кит Келлог, номинированный Трампом на должность украинского спецпосланника, назвал целью американского лидера «спасение Украины и ее суверенитета».