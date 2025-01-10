Политолог Ордуханян: никакой конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. О чем могут поговорить главы двух государств и насколько такая встреча сегодня в принципе возможна, рассказал 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Я не думаю, что они встретятся. Это пока чисто гипотетически. Сейчас очень сумбурные заявления со стороны Трампа, которым нельзя доверять. Поэтому что идут какие-то консультации — может быть, но конкретно ничего быть не может», — заявил он.

По мнению Ордуханяна, на будущего президента США влияют его «молодые львы» — Илон Маск и Вивек Рамасвами, — без которых, возможно, не обошлось в стратегии с эпатажными вбросами. Политолог назвал такую политтехнологию эффективной, отметив, что Трамп весь мир «на уши поставил».

Он добавил, что со стороны Кремля никаких подтверждений будущей встречи пока не было.

Если Путин и Трамп все-таки встретятся, то, как считает собеседник 360.ru, главной темой для разговора станет Украина, но, возможно, два президента обсудят и глобальные вопросы будущего разделения мира.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер будет только приветствовать готовность американского коллеги к диалогу.