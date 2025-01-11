Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и Северную Корею

Избранный президент США Дональд Трамп может включить в свой «список покупок» не только Гренландию и Канаду, но и Кубу, КНДР и Тайвань. Такое заявление сделал бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон в материале для издания The Hill .

В статье подчеркивается, что Трамп — предприниматель, и теперь его деловые интересы лежат в сфере международных отношений, а не в области строительства и гостиничного бизнеса. Как человек, который самостоятельно построил глобальную бизнес-империю, Трамп всегда мыслил оригинально и задавал вопросы, которые оставались без внимания других.

Маккинон задался вопросом, какие еще страны должны быть в «списке покупок» Трампа для «ситуационной осведомленности».

На завершающем этапе своего первого президентского срока Дональд Трамп предпринимал попытки приобрести Гренландию. Однако Дания, как и 80 лет назад, отказалась от продажи острова. Теперь же Трамп вновь вернулся к этой идее.

Ранее премьер-министр острова Муте Эгеде заявил, что Гренландия в вопросах своей внешнеполитической деятельности слишком зависит от Дании. Он подчеркнул, что жители острова хотят быть гренландцами, а не датчанами или американцами.

После Трампа обвинили в подкупе гренландских бездомных едой и кепками. Он этот якобы сделал, чтобы снять ролик о якобы желании жителей Гренландии стать частью Америки.