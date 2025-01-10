Маск сделал громкое заявление о планах Трампа по Украине

Конфликт на Украине возможно урегулировать при сильном лидере в США. Такое мнение выразил самый богатый человек в мире Илон Маск на платформе X .

Маск сделал это заявление в онлайн-беседе с сопредседателем партии «Альтернативой для Германии» (АдГ) Алисой Вайль. Он указал, что избранный президент США Дональд Трамп «очень быстро» положит конец украинскому конфликту.

Вайдль на это ответила, что она также хотела бы, чтобы новая администрация Трампа «положила конец этому ужасному конфликту», потому что «европейцы этого сделать не могут».

«Они полностью зависят от США, в том смысле, что „США должны сделать всю работу“. Нам не нужно ничего делать. Мы просто обостряем весь конфликт против России. То, что здесь происходит, очень опасно, и только вы можете это остановить», — добавила Алиса Вайдль.

Маск стал одним из главных сторонников избранного президента США Дональда Трампа. Он вложил в его предвыборную кампанию более 100 миллионов долларов. Сам Трамп, как писала британская пресса, пока не знает, как именно будет пытаться завершить конфликт на Украине.