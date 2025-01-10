Придет и все отменит. В ЕС испугались за судьбу антироссийских указов Байдена при Трампе

Чиновники Евросоюза обеспокоены тем, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы, изданные его предшественником Джо Байденом. Об этом информированные источники сообщили газете Financial Times .

На фоне растущего беспокойства в Европейском союзе создали группу экспертов, которые изучают комплекс указов Байдена, особенно касающиеся ограничений против России.

По словам источников, в Брюсселе планировали использовать эти санкции как потенциальный инструмент в переговорах с Россией о прекращении огня в конфликте на территории Украины.

«Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС», — рассказали источники FT.

В Европейском союзе также допускают, что Трамп может отменить некоторые важные меры только потому, что их ввел Байден.

Исполнительные указы, изданные президентами в США, могут быть отменены в любой момент. Как правило, новый лидер вскоре после вступления в должность пересматривает уже существующие указы.

Накануне стало известно, что Байден объявит новые антироссийские санкции на этой неделе. Нынешний лидер решил сообщить о санкциях до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

Трамп, напротив, решил переделать мир и создать новую политическую географию. Такое мнение озвучил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, начнет свое правление политик с гигантского приращения Америки.