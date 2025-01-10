Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил желание встретиться. Сейчас стороны готовятся к переговорам, отметил Трамп. Его слова передало агентство Reuters .

«Он хочет встретиться, и мы организуем эту встречу», — заявил Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении Мар-а-Лаго.

Новый президент США не назвал никаких конкретных сроков. На вопрос о возможности трехсторонней встречи с лидером КНР Си Цзиньпинем американский глава ответил, что это будет определено позднее.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет только приветствовать стремление Трампа к диалогу.

Если при встрече Трамп попытается давить на российского лидера, то это не окажет ожидаемого воздействия, считает политолог Аркадий Мошес. Также эксперт указал на бесполезность новых экономических санкций.