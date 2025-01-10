НАТО не согласится на предложение Трампа о повышении расходов на оборону
НАТО не станет рассматривать предложение Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону, однако согласится выйти за рамки текущего целевого показателя. Об этом сообщило агентство Reuters.
Во вторник избранный президент США выступил с предложением, чтобы члены военного альянса тратили на оборону 5% своего валового внутреннего продукта. Это значительно больше, чем текущие 2%, и уровень, которого в настоящее время не достигает ни одна страна НАТО, включая Соединенные Штаты.
Представители стран НАТО согласились с необходимостью увеличения военных расходов, но не поддержали предложение о 5% от ВВП, иначе это бы потребовало дополнительного финансирования в сотни миллиардов долларов.
«Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас», — подтвердил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Ранее Верховный суд США отказал Трампу в отсрочке приговора по делу бывшей порноактрисы Сторми Дэниэлс. Избранного президента США обвиняют в подделке документов, связанных с выплатами двум женщинам за то, чтобы они не раскрывали информацию о якобы связи с ним. Суд присяжных уже признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по этому делу.