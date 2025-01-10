НАТО не согласится на предложение Трампа о повышении расходов на оборону

НАТО не станет рассматривать предложение Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону, однако согласится выйти за рамки текущего целевого показателя. Об этом сообщило агентство Reuters .

Во вторник избранный президент США выступил с предложением, чтобы члены военного альянса тратили на оборону 5% своего валового внутреннего продукта. Это значительно больше, чем текущие 2%, и уровень, которого в настоящее время не достигает ни одна страна НАТО, включая Соединенные Штаты.

Представители стран НАТО согласились с необходимостью увеличения военных расходов, но не поддержали предложение о 5% от ВВП, иначе это бы потребовало дополнительного финансирования в сотни миллиардов долларов.

«Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас», — подтвердил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Ранее Верховный суд США отказал Трампу в отсрочке приговора по делу бывшей порноактрисы Сторми Дэниэлс. Избранного президента США обвиняют в подделке документов, связанных с выплатами двум женщинам за то, чтобы они не раскрывали информацию о якобы связи с ним. Суд присяжных уже признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по этому делу.