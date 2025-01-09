Экономист Разуваев: широкой торговой войны между США и Канадой не будет
Канада рассматривает возможность введения ответных мер в виде дополнительных торговых пошин на американские стальные и керамические изделия, а также на апельсиновый сок, если Дональд Трамп установит повышенные тарифы на продукцию страны, пишет газета Globe and Mail. Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что торговой войны между странами не будет.
Возможный сценарий развития событий подразумевает пересмотр экономических отношений между Канадой и новым руководством Белого Дома, что может изменить динамику торгового сотрудничества.
«Однако вероятность того, что в достаточно быстрый срок Америка съест Канаду, Гренландию и Мексику, большая», — добавил Разуваев.
Предполагаемый сценарий реструктурирования государственного долга США может включать создание особой валюты как для Канады, так и для Мексики, сказал собеседник.