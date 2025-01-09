Экономист Разуваев: широкой торговой войны между США и Канадой не будет

Канада рассматривает возможность введения ответных мер в виде дополнительных торговых пошин на американские стальные и керамические изделия, а также на апельсиновый сок, если Дональд Трамп установит повышенные тарифы на продукцию страны, пишет газета Globe and Mail. Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что торговой войны между странами не будет.