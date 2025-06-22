Начало большой войны. США продолжат уничтожать Иран?

В ночь на 22 июня Вооруженные силы США ударили по территории Ирана, атаковав три ядерных объекта в Натанзе, Фордо и Исфахане. Дональд Трамп дал понять, что останавливаться не собирается, если Исламская Республика продолжит воевать с Израилем. К чему приведет вмешательство американского президента и насколько велика стала ядерная угроза после случившегося, разбирался 360.ru.

48 часов на ответ Соединенные Штаты официально вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном спустя девять дней после его начала. Решение о бомбардировке ядерных объектов принял американский лидер Дональд Трамп, назвав момент историческим не только для США и Израиля, но и для всего мира.

Иран должен согласиться прекратить эту войну. Дональд Трамп

В операции против Исламской Республики участвовали шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit. Они ударили по Фордо, сбросив 12 противобункерных авиабомб GBU-57A/B MOP. Это крупнейшие неядерные американские боеприпасы, разработанные специально для поражения целей, расположенных глубоко в твердой породе. Параллельно ВВС США атаковали центры обогащения объекты в Натанзе и Исфахане, использовав порядка 30 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk, запущенных с американских подлодок. По информации The New York Times, на полигоне Натанз сбросили еще две MOP-бомбы.

Фото: U.S. Department of Defense

О мощной атаке Соединенные Штаты уведомили Иран заранее, сообщил amwaj.media. По словам его источников, США передали Тегерану через третьи каналы, что операция будет разовой, если Исламская Республика воздержится от ответных действий. Однако если Тегеран все же решит ответить, новой волны ударов не избежать — она будет уже куда более разрушительной. В Европе решение Трампа поддержали. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал иранскую ядерную программу серьезной угрозой международной безопасности. «Ситуация в регионе остается напряженной, а обеспечение стабильности является нашим ключевым приоритетом», — сказал британский политик, призвав Иран вернуться к переговорам. Несмотря на предупреждения, в США подготовились к возможному ответному удару Ирана как по зарубежным, так и по внутренним объектам. В Белом доме особую обеспокоенность вызывают ближайшие 48 часов.

Фото: Sepahnews / www.globallookpress.com

Атака в соответствии с философией Гитлера Целями атаки США стали завод в Фордо, центр обогащения урана в Натанзе и ядерный комплекс в Исфахане. Эти же объекты подвергались израильским авиаударам несколькими днями ранее, то есть против ядерной программы Ирана ведут скоординированные действия. Соединенные Штаты и Израиль заявили, что завод в Фордо удалось разрушить полностью. Однако Тегеран это отрицает: по информации иранского агентства Fars, объект действительно атаковали, но серьезных повреждений ему нанести не смогли. В МАГАТЭ заявили, что на текущий момент не зафиксировали повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране на фоне американских ударов. Как выяснило агентство Reuters, большую часть обогащенного урана с Фордо вывезли перед атакой. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко напомнил, что наиболее важные стратегические объекты Ирана находятся под землей. «О какой глубине идет речь, неизвестно. Это может быть 50 метров, 80 метров или еще глубже», — отметил эксперт.

Фото: Iranian Presidency / www.globallookpress.com

По словам военного историка, директора музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрия Кнутова, пробить эту систему защиты не так просто. Помимо подземного расположения, объекты окружены многометровой толщей бетона. Однако сброшенные Соединенными Штатами противобункерные авиабомбы действительно могли уничтожить все на своем пути.

Но возникает вопрос, как они долетели до этих объектов, потому это гравитационные, неуправляемые бомбы, то есть их нужно сбрасывать непосредственно на цели, что B-2A Spirit и сделали. Это говорит о проблемах с ПВО Ирана. Юрий Кнутов военный историк

Даже если удары оказались не совсем точными и американцам не удалось уничтожить или значительно повредить цели, атака все равно стала эскалацией конфликта. Кнутов отдельно обратил внимание на дату удара, выбранную Соединенными Штатами. «По сути, это начало войны. Нападение совершили 22 июня — так же, как гитлеровская Германия напала на СССР. Наверное, американцы выбрали эту дату, чтобы напомнить, что между философией Гитлера и имперской философией Вашингтона небольшая разница», — заявил военный историк.

Фото: U.S. Department of Defense

Американцы готовят Ирану ультиматум? О том, что США готовы дальше бить по Ирану, говорит множество факторов, указал Кнутов. Он напомнил, что на Ближний Восток направили два американских авианосца и головной британский Queen Elizabeth. Также вблизи этих территорий находятся десятки топливозаправщиков.

Соединенные Штаты, вероятнее всего, сейчас предъявят ультиматум Ирану, и если Иран откажется, то могут быть продолжены мощнейшие атаки по основным военным и инфраструктурным объектам, включая и места нефтедобычи, чтобы подорвать экономику страны. Юрий Кнутов

Иран наверняка предпримет попытки ответить на действия противников, однако его возможности ограничены. По словам историка, с иранской авиацией и беспилотниками справиться можно, главной проблемой для Израиля и США являются гиперзвуковые ракеты, которые есть у Ирана. «По ним не работает ни одна система противовоздушной обороны. Большой вопрос, сколько этих ракет осталось у Ирана и есть ли мощности для их производства. Но в любом случае какие-то показательные уколы со стороны Тегерана возможны, и они будут очень чувствительны для администрации Трампа», — сказал Кнутов.

Фото: U.S. Department of Defense

Риск ядерного конфликта По мнению экспертов, несмотря на очевидное усугубление ситуации, до эскалации конфликта с применением ядерного оружия все-таки не дойдет. «Это та планка, за которую еще никто не хотел переходить», — подчеркнул Борзенко. Кнутов напомнил, что Израиль пытался выступать с подобными угрозами, однако за Иран выразил готовность вступиться Пакистан, обладающий ядерным оружием. После этого еврейское государство задействовало помощь Соединенных Штатов. «Но я не думаю, что Пакистан рискнет как-то противодействовать США», — заключил военный историк