В США подготовились к ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана. Об этом сообщил NBC со ссылкой на представителей Минобороны Соединенных Штатов.

По словам источников канала, особую обеспокоенность вызывают ближайшие 48 часов. Удары не исключаются как по зарубежным, так и по внутренним объектам. Иран может атаковать базы США на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk по иранским ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Накануне хуситы предупреждали, что ударят по американским кораблям и военным судам в Красном море при атаке США на Иран.