Иран оценил состояние ядерного объекта после атаки США

Fars: ядерный объект в Фордо после атаки США серьезных повреждений не получил

Американские самолеты атаковали ядерный объект в Фордо, но он не получил серьезных повреждений. Об этом сообщило иранское агентство Fars .

Специалистов и материалы эвакуировали еще до американской атаки. В частности, вывезли большую часть высокообогащенного урана. Высокопоставленные представители Ирана утверждают, что эти здания «невозможно разрушить».

За два дня до ударов США по трем иранским ядерным объектам спутники зафиксировали «необычную активность грузовиков» на заводе по обогащению топлива в Фордо. Об этом также писала газета The Washington Post со ссылкой на старшего аналитика спутниковой фирмы Maxar.

США атаковали иранские ядерные объекты с помощью примерно 30 крылатых ракет Tomahawk, сообщил источник телеканала Fox News. Их запустили с американских подводных лодок. Хуситы пообещали поддержать Иран в конфликте с Израилем и США.

Ранее американский сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс срочно рассмотреть законопроект, лишающий президента Дональда Трампа возможности втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, назвал удары США по Ирану прямой угрозой всему миру.