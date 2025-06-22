США выпустили около 30 ракет Tomahawk при атаке ядерных объектов Ирана

Fox News: США задействовали почти 30 крылатых ракет Tomahawk при ударах по Ирану

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, используя около 30 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил источник телеканала Fox News .

Ракеты были запущены с американских подводных лодок, местоположение которых не разглашается. Под удар попали объекты ядерной инфраструктуры Тегерана в Натанзе и Исфахане.

Источник агентства Reuters также заявил, что в атаках на Иран США использовали бомбардировщики B-2 Spirit с мощными бомбами для поражения подземных объектов.

В иранском парламенте сообщили, что Тегеран знал о возможной атаке на ядерный объект в Фордо и заранее эвакуировал людей. Необратимого ущерба объекту не причинено. В Организации по атомной энергии подчеркнули, что Иран не собирается сворачивать развитие ядерной программы после ударов.

Президент США Дональд Трамп допустил серьезную ошибку, одобрив бомбардировку Ирана. Это может негативно сказаться на репутации и безопасности страны, считает американский аналитик Скотт Риттер.

Ранее Иран призвал Совбез ООН срочно провести заседание из-за удара США по ядерным объектам.