МАГАТЭ подтвердило удар по третьему ядерному объекту в Иране

Израиль ударил по иранскому цеху по производству центрифуг в Исфахане. Это третий ядерный объект Исламской Республики, который подвергся атакам, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, на территории цеха не было ядерного материала, поэтому удар не спровоцирует утечку радиации.

«Мы хорошо знаем этот объект. На нем не было ядерного материала, и поэтому атака не будет иметь радиологических последствий», — отметил Гросси.

Он добавил что агентство внимательно следит за ситуацией в Иране с момента начала эскалации. Глава МАГАТЭ предупредил, что удары по Исламской Республике могут привести к утечкам радиации.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана заявила, что ЦАХАЛ атаковал комплекс ядерных объектов в Араке и центре страны. Удары Израиля нарушают международное право, добавили в структуре.