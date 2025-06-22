Пентагон заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Соединенные Штаты уничтожили ядерную программу Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляцию которого вело американское Министерство обороны .

«Мы уничтожили иранскую ядерную программу, и стоит отметить, что операция не была направлена ни против иранских войск, ни против иранского народа», — сказал он.

Хегсет также подтвердил, что США использовали при атаках семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

Самолеты летели на Ближний Восток с материковой части Соединенных Штатов, что стало самой дальней их миссией с 2001 года.

Глава Пентагона добавил, что любые попытки Ирана ответить на удары США получат реакцию, которая значительно превзойдет по силе атаку в ночь на 22 июня.

Ранее стало известно, что в США призвали проголосовать за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт. С таким призывом обратился к конгрессу американский сенатор-демократ Крис Мерфи.