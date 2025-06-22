Пентагон заявил об уничтожении ядерной программы Ирана
Соединенные Штаты уничтожили ядерную программу Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляцию которого вело американское Министерство обороны.
«Мы уничтожили иранскую ядерную программу, и стоит отметить, что операция не была направлена ни против иранских войск, ни против иранского народа», — сказал он.
Хегсет также подтвердил, что США использовали при атаках семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и противобункерные бомбы.
Самолеты летели на Ближний Восток с материковой части Соединенных Штатов, что стало самой дальней их миссией с 2001 года.
Глава Пентагона добавил, что любые попытки Ирана ответить на удары США получат реакцию, которая значительно превзойдет по силе атаку в ночь на 22 июня.
Ранее стало известно, что в США призвали проголосовать за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт. С таким призывом обратился к конгрессу американский сенатор-демократ Крис Мерфи.