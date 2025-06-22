«Полный боезапас бомб». ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране

ВВС США провели успешную операцию по бомбардировке трех ядерных объектов Ирана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«На основной объект в Фордо был сброшен полный боезапас бомб», — написал он.

Трамп уточнил, что американские военные завершили весьма успешную атаку на Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что сейчас самолеты возвращаются в США.

Накануне стало известно, что ВМС США развернули пять эсминцев УРО класса Arleigh Burke Flight II/IIA у берегов Израиля. Их задача оказывать помощь в перехвате иранских баллистических ракет средней дальности.

По данным американских СМИ, Трамп одобрил план нападения на Иран еще во вторник, 17 июня. Также он допустил, что американские военные могут нанести удары по иранским ядерным объектам.