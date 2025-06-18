Иран отказался вести переговоры под давлением США

Постпредство Ирана при ООН: Тегеран никогда не стоял на коленях перед США

Иран не будет вести переговоры и не согласится на мир под давлением. Постпредство страны при ООН опровергло в соцсети Х заявления США о том, что представители Ирана якобы просили о визите в Белый дом.

«Ни один иранский чиновник никогда не становился на колени у ворот Белого дома. Единственное, что вызывает большее отвращение, чем ложь Дональда Трампа, — это трусливая угроза устранить верховного лидера Ирана», — отметили в сообщении.

В заявлении также подчеркнули, что Иран не согласится на мир на условиях с «отставным поджигателем войн, отчаянно цепляющимся за остатки влияния». Иранские власти также готовы ответить на любую угрозу зеркальными мерами.

Ранее Дональд Трамп призвал правительство Ирана объявить безоговорочную капитуляцию, ведь у США терпение на исходе. Также он допустил, что американские силы могут ударить по иранским ядерным объектам.