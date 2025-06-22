Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание после ударов по Ирану
В понедельник, 23 июня, состоится заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.
«В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание», — написал он.
Ранее стало известно, что Иран потребовал у МАГАТЭ принять меры после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты в Натанзе и Исфахане.
Администрация Дональда Трампа подготовилась к возможному ответному удару Ирана, который может произойти в ближайшие 48 часов. В США не исключили атаки как по зарубежным, так и по внутренним объектам.
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Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание после ударов по Ирану
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