Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание после ударов по Ирану

В понедельник, 23 июня, состоится заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X .

«В связи с чрезвычайной ситуацией в Иране я созываю на завтра экстренное заседание», — написал он.

Ранее стало известно, что Иран потребовал у МАГАТЭ принять меры после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты в Натанзе и Исфахане.

Администрация Дональда Трампа подготовилась к возможному ответному удару Ирана, который может произойти в ближайшие 48 часов. В США не исключили атаки как по зарубежным, так и по внутренним объектам.