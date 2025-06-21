«Обнуления не будет». Лидер Ирана отверг требования по ядерной программе

Иран готов гарантировать мирный характер своей ядерной программы, но против ее обнуления. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана», — отметил он.

Иранский лидер напомнил, что власти страны, исходя из фетвы Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявляли, что «Тегеран никогда не собирался и не будет производить ядерное оружие».

Пезешкиан подчеркнул, что Иран помнит о своих законных правах на мирную ядерную деятельность. Он предупредил, что если Израиль продолжит агрессию, то иранская армия готова ответить более сокрушительными ударами.

Ранее Макрон созвонился с Пезешкианом и донес ему свое мнение об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Президент Франции заявил, что намерен ускорить переговоры с Ираном.