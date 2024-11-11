Кнутом или пряником? Что будет с Украиной при президенстве Трампа

Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа стала настоящим холодным душем для многих стран. Европейских политиков напугала возможность введения пошлин на экспорт товаров, а также прекращение поддержки Украины, которая полностью ляжет на их плечи. О том, на что готов пойти Трамп для разрешения продолжающегося конфликта и какие отношения он намерен выстраивать с Россией — в материале 360.ru.

Как Трамп собирается остановить конфликт на Украине?

Украинский кризис стал одной из главных тем в предвыборной риторике Дональда Трампа. Он критиковал американского лидера Джо Байдена за выделение денег киевскому режиму и втягивание США в третью мировую войну, а также обещал закончить конфликт за 24 часа после переизбрания. После голосования прошло уже больше времени, а бои пока так и не закончились.

По данным газеты The Wall Street Journal, никакого плана по завершению украинского конфликта в ходе предвыборной кампании у Трампа не было. К разработке сразу нескольких стратегий команда политика приступила только сейчас.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Как и в первый срок Трампа окружили разнонаправленные группы республиканцев, каждая из которых готовит собственную идею, которую новому президенту представят на выбор. Среди тех, кто сейчас ведет работу, оказался бывший госсекретарь Майк Помпео, известный своей «ястребиной» риторикой. Ранее он призывал к ужесточению санкций против России, снятию всех ограничений на применение американского оружия для ВСУ, а также выделению кредита на 500 миллиардов долларов для Украины, на которые она сможет купить вооружение у американских производителей. По мнению Помпео, документ о мире не должен выглядеть как победа России. Вторую группу возглавил бывший глава национальной разведки Ричард Гренелл, который настаивает на том, что украинские власти необходимо склонить на любые уступки для скорейшего заключения мирного соглашения. Практически сразу после избрания Трампа он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) пост со словами «Скоро наступит мир».

Фото: Х.com/RichardGrenell

При этом и Помпео и Гренелл претендуют на то, чтобы возглавить госдепартамент после возвращения Трампа в Белый дом. Но, судя по всему, «ястребинный» настрой бывшего главы внешнеполитического ведомства новому президенту пришелся не по душе.

«Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации, которая в настоящее время находится в стадии формирования», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth.

Фото: Truthsocial.com/@realDonaldTrum

Это означает только одно — будущий президент США готов надавить на украинские власти, чтобы они приняли любые условия, которые выставит российская сторона.

У обоих стратегий по выходу из конфликта есть общие черты: заморозка линии фронта, создание демилитаризованной линии, мораторий на вступление Украины в НАТО на несколько десятков лет, при этом США продолжат поставлять ВСУ оружие, чтобы они могли удерживать оборону. Обеспечение безопасности буферной зоны должны международные силы, но без США. Это означает, что Трамп возложит всю ответственность за сохранение заморозки на европейские страны. Но одного разработанного плана для достижения мира недостаточно. Необходимо, чтобы его приняли президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский.

Путин примет план Трампа?

Пока лидеры разных стран наперебой поздравляли Трампа с победой, президент России Владимир Путин выдержал паузу. О выборах в США глава государства сказал только в ходе вечернего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Фото: Пресс-служба Кремля

Российский лидер поздравил Трампа с переизбранием, а также подчеркнул, что предложения американского политика по урегулированию кризиса на Украине заслуживают того, чтобы их изучить. «То, что было сказано о стремлении восстановить отношения с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, на мой взгляд, заслуживает внимания как минимум», — заявил Путин. Президент России отметил, что готов к мирным переговорам по Украине на основе ситуации, которая сложилась на земле, а также на основе договоренностей, которых делегации двух стран достигли в Стамбуле. Практически сразу после выступления Путина в клубе «Валдай» телеканал NBC опубликовал интервью с Трампом, в котором он не исключил контактов с российским лидером. «Думаю, мы поговорим», — сказал избранный президент США.

Фото: РИА «Новости»

Источник британской газеты The Time в правительстве США заявил, что Путин находится в выгодном положении, потому что на него никто не оказывает давления и не склоняет к переговорам. «Если Трамп решит, заключить сделку, то российские власти это заинтересует. Но они не станут отвечать пока США не выступят с конкретным предложением. То есть именно Трамп должен сделать первый шаг на встречу к Путину», — подчеркнул собеседник журналистов. Но до появления реального предложения победившему на президентских выборах Трампу еще необходимо пройти голосование коллегии выборщиков, подсчет голосов и утверждение результатов выборов в конгрессе, а также процедуру инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года. До этого момента официальной публикации плана по урегулированию украинского кризиса можно не ждать.

Зеленский примет план Трампа?

Какие именно отношения сложились у избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, неизвестно. Как сообщило издание «Страна.ua», в политических кругах Киева продвигаются две прямо противоположные точки зрения. Одна из них заключается в том, что Трамп недолюбливает Зеленского. Сторонники этой идеи аргументируют свою позицию тем, что американский политик часто критиковал украинского лидера за постоянные просьбы о помощи, а также скептически воспринял «план победы», с которым Зеленский его познакомил во время поездки на Генеральную ассамблею ООН.

Сторонники другой точки зрения считают, что Зеленский наладил отношения с Трампом и рассчитывает, что после его возвращения в Белый дом военная помощь со стороны США увеличится.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В пользу этой позиции говорит то, что после оглашения результатов голосования Зеленский и Трамп пообщались по телефону в течении 25 минут в присутствии американского предпринимателя Илона Маска, ставшего главным спонсором республиканца на выборах. «[Состоявшийся разговор] не оставил у Зеленского чувства отчаяния», — сообщил один из источников издания Axios. Кроме того, сейчас украинская администрация приступила к подготовке очной встречи лидеров двух стран.

Несмотря на то, что Зеленский еще до проведения выборов в США открыто критиковал идею заморозки конфликта и моратория на вступление Украины в НАТО, шансы на то, что он откажется от стратегии Трампа по урегулированию, близки к нулю, заявил источник «Страны.ua» на Банковой.

Не в том положении сейчас страна, чтобы отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать бои будет практически невозможно. Тем более, что в обществе также усиливаются настроения в пользу скорейшего завершения конфликта. Источник издания «Страна.ua»

Он добавил, что Зеленский попробует выторговать лучшие условия для страны по прекращению огня, но по основным пунктам не станет возражать.

Чего ждет от Трампа Евросоюз по конфликту на Украине?

Евросоюзу необходимо пересмотреть свою поддержку Украины в случае отказа США от дальнейшей помощи. Об этом на неформальном саммите лидеров стран блока заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что рассчитывает на мирное урегулирование, которое представит Трамп. «Европа не сможет финансировать Украину в одиночку. Некоторые все еще хотят продолжать направлять огромные суммы денег на этот проигранный конфликт, но число тех, кто хранит молчание, и тех, кто осторожно утверждает, что мы должны приспособиться к новой ситуации, растет», — привело слова Орбана агентство Reuters. Но среди европейских политиков слова Орбана большой поддержки не нашли. Большая часть высказалась за дальнейшую финансовую помощь Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал финансирование ВСУ вкладом в оборону Евросоюза.

Трамп прощупывает почву?

Появившийся в средствах массовой информации план по урегулированию конфликта на Украине своими положениями о создании демилитаризованной зоны похож на корейский сценарий. Об этом 360.ru заявил политический аналитик и политтехнолог Павел Дубравский. Он подчеркнул, что до появления официального предложения делать какие-либо прогнозы о том, примут ли его конфликтующие стороны, пока рано.

Можно с уверенностью сказать, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время озвучит несколько предложений, большинство из которых коснется конфликта России и Украины. Вопрос только в том, какое содержание окажется внутри. Павел Дубравский Политический аналитик и политтехнолог

Политтехнолог не исключил, что вброс содержания мирного плана в паблик стал пробным камнем, чтобы проверить реакцию обеих сторон. Таким образом команда Трампа поймет, по каким пунктам им необходимо усилить свои переговорные позиции. Дубравский добавил, что сейчас важнее смотреть не на действия Трампа, который хоть и победил на выборах, но к власти еще не пришел, а на решения действующего президента США Джо Байдена. «У ставшего „хромой уткой“ все равно остаются некие полномочия. Недавно выделенный транш показал, что Байден [в украинском конфликте] намерен идти до конца. Он сложит свои полномочия, но до этого вполне может выделить дополнительные деньги Украине или новые виды вооружений», — заявил собеседник 360.ru. Эксперт пояснил, что такие решения поставят Трампа с его планом урегулирования в сложное положение, потому что это затянет конфликт на неопределенный срок. Для нового президента США единственным выходом станет заявление, что он такую политику не поддержит. Шансы на то, что Байден пойдет на такой шаг есть, но сейчас американский лидер больше занят вопросами внутренней политики, потому что в декабре конгресс начнет рассматривать новый проект по бюджету.

Трамп снимет санкции с России?

Появление информации о том, что иностранные трейдеры приготовились к возвращению на рынки российских ценных бумаг преждевременна. Любые разговоры, которые касаются экономических санкций со стороны США, упираются в вопрос, под чьим контролем находится конгресс, заявил Дубравский. «Сейчас там большая часть принадлежит республиканцам, но они не могут обойти филибастер — процедуру, которая позволяет демократическому меньшинству до бесконечности вносить поправки и обсуждать то, что происходит с законопроектами», — пояснил он.

Политический эксперт добавил, что выборы в Палату представителей еще идут, но с большой долей вероятности можно сказать, что и там большинство достанется республиканцам.

Вопрос санкций очень сложный. Конгресс вполне может не поддержать, если Трамп предложит их снять. Павел Дубравский Политический аналитик и политтехнолог

Дубравский напомнил, что с такой инициативой Трамп выступал еще летом в ходе предвыборной кампании, но его идея объясняется вовсе не любовью к России, а желанием сохранить доллар в качестве международной валюты.