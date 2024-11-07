Трамп оценил перспективы контактов с Путиным

Трамп допустил, что поговорит с Путиным после победы на выборах президента США

«Думаю, мы поговорим», — сказал он.

Трамп добавил, что пока не общался с Путиным после своей победы на выборах. Российский президент поздравил его публично, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Начиная с утра 6 ноября, когда стали известны результаты голосования в США, республиканец успел принять звонки от 70 мировых лидеров, в том числе от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп сообщил, что пообщался по телефону с действующим американским лидером Джо Байденом и договорился пообедать с ним «очень скоро».

Комментируя победу республиканца на выборах, Путин назвал его мужественным человеком. Он не решился давать прогноз о его президентстве, так как во время прошлого срока, по мнению главы государства, Трампа буквально затравили.