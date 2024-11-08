Зеленский раскритиковал план Трампа «быстро решить» конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский критически оценил идею переизбранного главы США Дональда Трампа о быстром разрешении украинского конфликта, отметив, что это приведет к потерям для его страны. Об этом сообщил РБК .

«Я уверен, что быстрое окончание <…> — это потери. Я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом. <…> Все, что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания», — сказал украинский лидер.

Об этом он заявил в ходе саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Зеленский также добавил, что украинские власти хотят справедливого завершения конфликта.

При этом украинский политик пояснил, что верит в желание Трампа побыстрее закончить конфликт, но это не означает, что все так и получится. По его словам, необходимо больше времени.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что власти США готовы поддержать Зеленского, если он решит вступить в мирные переговоры с Россией.