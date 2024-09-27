Трамп пообещал Зеленскому найти выход из конфликта после победы на выборах

Выход из конфликта на Украине должен устроить все стороны, и такое решение есть. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Ее открытую часть опубликовал американский журнал Forbes в своем YouTube-канале .

В ходе выступления американский политик заявил, что предложит «хорошее» решение по выходу из конфликта в случае своей победы на выборах.

«Если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», — заявил Трамп.

Зеленский ответил, что выборы президента в США не поставят точку в боевых действиях. Поэтому ему как украинскому лидеру, придется принимать решение и после ноября.

«Мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика. Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», — заявил он.

Кандидат в президенты от Республиканской партии сначала отказался от встречи с Зеленским. По данным СМИ, стороны даже не планировали ее. Но после политик объявил, что получил письмо от украинского лидера, и подчеркнул, что готов принять его в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября.

Зеленский привез в США новый план по достижению мира. Он уже представил его действующему президенту страны Джо Байдену и кандидату на пост главы государства от Демократической партии Камале Харрис. Изначально он обещал, что ознакомит с планом обоих претендентов на пост главы государства.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил получение документа заявил, что сейчас он находится на стадии изучения.