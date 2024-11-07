У команды Трампа появился новый план украинского урегулирования
WSJ: команда Трампа разрабатывает новый план по установлению мира на Украине
Команда избранного президента США Дональда Трампа занялась разработкой плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил The Wall Street Journal.
Согласно его источникам, речь идет о заморозке линии фронта и демилитаризованной зоне вдоль нее. Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО, но взамен получит новое американское оружие.
При этом военные из США не будут отправляться в зону конфликта, но Пентагон не будет возражать, если туда поедут представители европейских стран.
Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, рассказал, что Трамп ненавидит Владимира Зеленского и не забыл, что украинские власти восемь лет назад мешали ему избраться на первый срок, а потом всячески содействовали попытке его импичмента.