У команды Трампа появился новый план украинского урегулирования

WSJ: команда Трампа разрабатывает новый план по установлению мира на Украине

Фото: Unsplash

Команда избранного президента США Дональда Трампа занялась разработкой плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Согласно его источникам, речь идет о заморозке линии фронта и демилитаризованной зоне вдоль нее. Украина должна будет отказаться от вступления в НАТО, но взамен получит новое американское оружие.

При этом военные из США не будут отправляться в зону конфликта, но Пентагон не будет возражать, если туда поедут представители европейских стран.

Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, рассказал, что Трамп ненавидит Владимира Зеленского и не забыл, что украинские власти восемь лет назад мешали ему избраться на первый срок, а потом всячески содействовали попытке его импичмента.

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