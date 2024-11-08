Трамп разговаривал с Зеленским под присмотром Маска

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В разговоре участвовали трое, к звонку подключился бизнесмен Илон Маск, сообщил Axios .

Беседа длилась около 25 минут. После того, как Зеленский поздравил Трампа, избранный президент США пообещал поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности. Маск со своей стороны заверил, что спутниковая связь Starlink останется в распоряжении украинцев.

«[Состоявшийся разговор] не оставил у Зеленского чувства отчаяния», — сообщил один из источников издания.

По информации Axios, власти Украины увидели хороший знак в том, что Трамп сразу после победы согласился поговорить с Зеленским. Участие Маска в этих переговорах показало, какое большое влияние он может получить в новой президентской администрации.

Трамп во время предвыборной кампании заявил, что разрешит конфликт на Украине в максимально короткие сроки. «Известия» сообщили, что Зеленский раскритиковал его инициативу.