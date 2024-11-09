На Украине начали готовиться к встрече Зеленского с Трампом

Сибига: диалог между Трампом и Зеленским налажен, стороны готовятся к встрече

Глава Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп наладили диалог. Теперь они подготовятся к встрече, сообщил «Интерфакс-Украина» .

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал агентству, что скорость проведения телефонного разговора двух президентов свидетельствует о существующем прямом диалоге. Он подчеркнул, что между сторонами обсуждались «возможные будущие контакты на уровне лидеров» США и Украины.

«Было договорено, что команды приступят к подготовительной работе для организации такой встречи», — добавил министр.

Зеленский поздравил республиканца с победой на выборах президента США по телефону. Разговор длился около 25 минут. Также к звонку подключился бизнесмен Илон Маск.

Он заверил, что спутниковая связь Starlink останется в распоряжении украинцев. Трамп пообещал поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности.