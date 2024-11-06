США направят Украине последний пакет помощи

Администрация президента США Джо Байдена планирует экстренно направить Украине последний пакет военной помощи. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч.
«Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся шесть миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурацию», — отметил он.
По словам Детча, уходящая из Белого дома команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Дональда Трампа в должность. В материале добавили, что это решение приняли на фоне опасений, что следующая администрация изменит политику в отношении поддержки Украины.
Действующий президент Джо Байден и кандидат от Демократической партии Камала Харрис ранее поздравили Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он набрал 277 голосов выборщиков.
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