Сегодня 12:05 Атака Израиля на Иран 13 июня. Главное к этому часу Политолог Марков предрек полномасштабную войну между Ираном и Израилем 0 0 0 Фото: Xinhua/Shadati / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Конфликт Ирана и Израиля

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля ударила по объектам в Иране с целью поражения ядерной программы. Операция будет продолжаться «столько дней, сколько, потребуется», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности защитить Израиль. Что известно об атаке к этому часу — в материале 360.ru.

Атака Израиля на Иран 13 июня Ночью 13 июня самолеты ВВС Израиля ударили по более чем 100 целям на территории Ирана. ЦАХАЛ задействовал 200 боевых самолетов, выпустивших свыше 330 снарядов. Нетаньяху заявил, что цель операции — иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные возможности государства. В Тегеране в результате атаки получили повреждения жилые комплексы, где проживали высокопоставленные командиры. Операция получила название «Ам Ке-Лави». «Мы начали эту операцию, потому что время пришло, мы находимся в точке невозврата. Мы не можем позволить себе ждать другого момента для действий, у нас нет иного выбора», — заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. Иран, Израиль, Иордания и Ирак закрыли воздушное пространство.

Погибшие и раненые По данным ЦАХАЛ, в рамках операции удалось уничтожить командующего корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери и командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Власти Ирана подтвердили их гибель. Местные СМИ также сообщили об убийстве физиков-ядерщиков Ферейдуна Аббаси Давани и Азада Мохаммада Мехди Техранчи. Серьезно пострадал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани. При атаке Израиля на Тегеран пострадали как минимум 50 человек, порядка 35 из них — женщины и дети.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ответ Ирана Иран выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля. Власти еврейского государства ввели в стране чрезвычайное положение, запретили массовые собрания, закрыли учебные заведения и стратегические предприятия. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать сурового наказания. «Мощная рука вооруженных сил исламской республики не оставит его в покое. При нападении противника несколько командиров и ученых погибли. Их преемники и сподвижники без промедления выполнят свои обязанности, если на то будет воля аллаха», — сказал он. Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи Израиль и США о «сильной пощечине» за удары. В МИД Ирана уверены, что операция ЦАХАЛ была бы невозможна без разрешения и координации США.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

США открещиваются от атаки Сразу после начала израильской операции позицию Соединенных Штатов обозначил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, американская сторона не имеет отношения к ударам по Ирану и не участвовала в их подготовке. США якобы обеспокоены возможной эскалацией и сосредоточены на защите своего дипломатического и военного присутствия в регионе. Рубио призвал Иран не предпринимать действий, способных повлечь за собой конфликт с США, а также предостерег от попыток атаковать американские объекты на Ближнем Востоке. Трамп и его ближайшие соратники знали о готовящемся ударе Израиля по Ирану, сообщила газета The New York Times. «Неясно, что — если вообще что-то — сделал Трамп, чтобы попытаться удержать премьер-министра Биньямина Нетаньяху от принятия этих мер», — написали авторы материала. Сам американский лидер заявил, что атака не стала для него сюрпризом. Он заявил о готовности защищать Израиль и выразил надежду на возвращение Ирана к переговорам. Одновременно с этим Трамп подчеркнул, что США не были вовлечены в операцию ЦАХАЛ.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Реакция на атаку в мире Генсек НАТО Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана. Он призвал обе стороны любой ценой избежать конфликта. «Особую обеспокоенность вызывает проведение Израилем атак на ядерные объекты Ирана в период, когда между Ираном и США ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы», — заявил Гутерриш. Саудовская Аравия решительно осудила «вопиющее нападение Израиля на братскую Исламскую Республику Иран». Атаки ЦАХАЛ нарушают суверенитет государства, подчеркнули в МИД королевства. МАГАТЭ следит за ситуацией в Иране после ударов Израиля. «Агентство находится в контакте с иранскими властями относительно уровней радиации. Мы также находимся в контакте с нашими инспекторами в стране», — сообщили в агентстве.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему Израиль атаковал Иран Первая причина атаки — вековая взаимная ненависть еврейского государства и радикальных исламистов, рассказал 360.ru политолог, кандидат политических наук, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков. «Есть более конкретная причина, заключающаяся в том, что Израиль убедился в слабости Ирана, потому что тот пропустил три удара — на „Хезбаллу“ в Ливане, второе — разгром ХАМАС в секторе Газа и третье — сильный ракетный израильский удар по территории Ирана», — напомнил эксперт. Поводом для атаки также стала ядерная программа Ирана. У государства есть 400 килограмм урана, обогащенного до 60%. Для атомной бомбы нужно 40 килограмм урана, обогащенного до 90%. В МАГАТЭ заявили, что Иран может на этих условиях за несколько месяцев создать атомную бомбу.

Я, честно говоря, думаю, что МАГАТЭ находится под контролем израильской разведки и лжет в интересах Израиля. Сергей Марков политолог

Что будет дальше Иран и Израиль будут обмениваться ударами ракет и дронов. США вовлечены в конфликт, но не для нападения на Иран, а для защиты Израиля. Американские и британские самолеты уже находятся в небе над Иорданией. «Это будет полномасштабная война на несколько месяцев в виде ракетных ударов. <… > Силы на стороне Израиля», — подчеркнул Марков.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Роль России в конфликте Россия — союзник Ирана, но лишь политический и экономический, а не военный. «Россия будет передавать какие-то системы ПВО Ирану, еще что-то продавать, но непосредственно участие в боевых действиях принимать никакого не будет. Россия сможет принять участие в политическом урегулировании, где ее роль очень конкретная», — сказал политолог. Иран передаст свой обогащенный уран на хранение России, а Запад снимает санкции. В случае нарушения отмены рестрикций Россия передает уран обратно Ирану. «Роль России в этой ядерной сделке уже обговорена, уже согласны во многом, просто не обо всем договорились. Но, в принципе, американцы с этим согласны, Израиль согласен, и Иран, в принципе, согласен», — заключил эксперт.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Десятилетний сценарий Происходящее между Ираном и Израилем — это десятилетний сценарий, о котором писали неоконсерваторы — самые агрессивные представители американского истеблишмента, рассказал 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Израиль — самый близкий американский союзник, не просто на Ближнем Востоке, а вообще в мире», — отметил эксперт. Согласно сценарию, Израиль первым наносит превентивный удар по Ирану, что будет рассматриваться как угроза еврейскому государству, и США вовлекаются в конфликт.

Именно по этой причине Трамп начал досрочно выходить из Украины, чтобы сконцентрироваться именно на Иране и на поддержке Израиля. Трампа даже называют представителем израильского лобби, <…> все его инициативы носят сугубо произраильский характер. Как Нетаньяху, так и Трамп считает, что Иран — это пороговое государство, которое получит скоро ядерное оружие, остались считанные годы, и надо решить этот вопрос во что бы ни стало. Константин Блохин американист

Поэтому Израиль атаковал Иран именно сейчас, когда у власти в США находится Трамп. При Байдене американская сторона не хотела вовлекаться в этот конфликт ни в коем случае. «Взгляды Трампа и Израиля на иранскую проблему идентичны, Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю американо-израильских отношений. И признан он руководством Израиля. Трамп вышел из иранской ядерной сделки в первый срок, Трамп убил Касема Сулеймани (командующий спецподразделением „Аль-Кудс“ в составе КСИР — прим. ред.), Трамп — сторонник военного решения иранской ядерной проблемы. Сценарий, который сейчас развивается — это сценарий, о котором говорят годами, десятилетиями», — заключил эксперт.