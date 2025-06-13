Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Ирану

Саудовская Аравия резко осудила израильские удары по иранской ядерной инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба МИД государства в соцсети X.

«Королевство Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющей агрессии Израиля против братской Исламской Республики Иран», — подчеркнули в дипведомстве.

Израильские действия угрожают суверенитету и безопасности Ирана, игнорируя международные законы и нормы.

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате атак Израиля на Тегеран. Оказалось, что американский лидер Дональд Трамп знал заранее об ударах Израиля по целям в Иране. Однако Белый дом не участвует в военных планах ЦАХАЛ, подчеркнул президент США.

Иран пообещал жестко ответить на удар Израиля. Иран запустил сотню дронов в сторону Израиля, сообщил ЦАХАЛ. Армия готовится отразить атаку.