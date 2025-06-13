Рубио заявил, что США не участвуют в атаке Израиля на Иран

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах Израиля по Ирану. Официальное сообщение опубликовал Белый дом .

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам иранских объектов, связанных с ядерной программой и военными структурами. В ведомстве подчеркнули, что эти меры были необходимы для самообороны.

Американский госсекретарь подтвердил, что Вашингтон заранее проинформировали о действиях Израиля.

«Сегодня ночью Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в этих ударах, и наш главный приоритет — защита американских сил в регионе», — отметил Рубио.

Он добавил, что администрация США предприняла все необходимые меры для безопасности своих военных и поддерживает контакт с региональными партнерами. Рубио также предупредил Иран о недопустимости атак на американские интересы или военных Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что сразу же после удара Израиля по Ирану цена на нефть резко поднялась.