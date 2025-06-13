Иран принял оборонные меры в ответ на атаки Израиля

Иран начал принимать необходимые меры в области обороны, политики и права после израильских ударов. Об этом заявила пресс-служба правительства страны.

«Правительство Ирана инициировало необходимые меры оборонного, политического и правового характера, чтобы заставить Израиль пожалеть и лишить их сна», — отметили власти.

Израиль использовал для ударов по Ирану 200 самолетов, они сбросили свыше 330 боеприпасов. Удары были направлены на важные элементы ядерной программы страны. Минимум 50 человек пострадали, погибли шесть иранских физиков-ядерщиков.

Иран выпустил более 100 дронов на Израиль. Обе страны закрыли небо для гражданских бортов.

Шестой раунд переговоров Ирана и США отменили из-за мощного удара Израиля по иранской территории.