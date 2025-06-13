Иран пообещал жестко ответить на удар Израиля

Иран жестко ответит на израильскую атаку, в результате которой погибли высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Об этом заявил иранский верховный лидер Али Хаменеи, его процитировала газета The New York Times .

«Израилю следует ожидать сурового наказания», — подчеркнул аятолла.

Он подтвердил гибель ученых и командиров и пообещал, что виновники атаки не уйдут от «сильной руки исламской республики». Соединенные Штаты Хаменеи в своем заявлении не упоминал.

Отомстить за удар пообещал и официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. Агентство ILNA сообщило, что он предоставил «свободу действий» армии в вопросе ответа на атаку ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные начали проводить операцию под кодовым названием «Ам Калави» — «Пробуждающийся лев». ЦАХАЛ выпустил ракеты по ключевым ядерным объектам исламской республики.