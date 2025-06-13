В Иране погиб главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами погиб в Иране во время израильской атаки. Об этом сообщило издание Tasnim .

«Генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, погиб в результате террористического нападения», — написали журналисты.

С 1992 по 1997 год Салами руководил колледжем Дафос. Затем, с 1997 по 2005-й, он был заместителем директора по операциям Объединенного штаба КСИР. С 2005 по октябрь 2009-го он командовал ВВС КСИР.

В дальнейшем, с октября 2009 до мая 2019-го, Салами занимал пост заместителя командующего Генерального штаба КСИР и преподавал в Национальном университете обороны.

С мая 2019 года генерал Салами стал главнокомандующим КСИР.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Ам Келави», целью которой стало ослабление ядерных и ракетных программ Ирана. Армия атаковала объекты в нескольких городах, включая Тегеран и Нетенз. Под удар попали военные базы, системы ПВО и жилые дома, где находились представители Корпуса стражей исламской революции.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что среди целей Израиля были физики-ядерщики и объект в Натанзе, сообщил RT. Погибли минимум шесть иранских ученых.