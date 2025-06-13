Иранские ядерщики погибли при атаке Израиля

Nour News: не менее шести физиков-ядерщиков погибли при атаке Израиля на Иран

В результате израильской атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков. Об этом сообщило агентство Nour News .

«Согласно предварительным данным <…> среди иранских ученых-ядерщиков погибли Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси», — написали журналисты.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала операцию, в рамках которой ВВС атаковали военные объекты Ирана. Под удар попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Целью ударов стали ключевые элементы иранской ядерной программы. Минимум 50 человек пострадали при атаке Израиля на Иран.

Ядерный объект в Исфахане уцелел после израильской атаки на Иран. Об этом сообщил Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, ссылаясь на обновленные данные от иранских властей. Его процитировала газета The New York Times.

Президент США Дональд Трамп был в курсе готовящихся ударов Израиля по целям в Иране. Вместе с тем американский лидер выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров по ядерной сделке.