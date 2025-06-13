Израиль и Иран закрыли небо для гражданских бортов

Авиационные власти Ирана и Израиля приняли решение закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он добавил, что российские авиакомпании, совершающие полеты в эти государства, получили оповещения.

«Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства», — отметил представитель Росавиации.

По его словам, в расписании рейсов могут возникнуть корректировки.

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиасообщение между Москвой и Тегераном приостановили. Также авиакомпания отменила рейс SU520/521 Москва — Дубай — Москва.

Перевозчик скорректировал маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале. Рейсы будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана, поэтому полетное время увеличится.

По данным ТАСС, после атаки Израиля на Иран в Баку вынужденно сели более 10 международных авиарейсов. Среди них были самолеты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы.

Утром 13 июня ЦАХАЛ ударил по ядерным объектам Ирана. В ответ исламская республика выпустила по Израилю более 100 беспилотников.