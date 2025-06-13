Минимум 50 человек пострадали при атаке Израиля на Иран

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате атак Израиля на Тегеран. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Как минимум 35 из них — женщины и дети», — сказал ведущий в прямом эфире.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские воздушные силы бьют по десяткам целей в Иране, якобы связанных с ядерной программой и военными объектами.

Израильские военные назвали операцию «Ам Калави» — «Пробуждающийся лев». Иранский верховный лидер Али Хаменеи пообещал жесткий ответ на атаку ЦАХАЛ, жертвами которой стали высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.

О мести за случившееся заявил и официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.