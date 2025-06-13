Трамп заранее знал об ударах Израиля по Ирану

Трамп заявил, что атака Израиля на Иран не стала для него сюрпризом

Американский лидер Дональд Трамп знал заранее об ударах Израиля по целям в Иране. Об этом он сообщил в интервью Fox News .

По словам президента США, случившееся не стало для него сюрпризом. Однако Белый дом никак не вовлечен в план ЦАХАЛ в военном плане, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров по ядерной сделке. Он также пообещал защитить Израиль в случае ответной иранской атаки.

Израильские ВВС в ночь на 13 июня ударили по территории Ирана, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. По его словам, в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная ответная атака.