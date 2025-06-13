Трамп заранее знал об ударах Израиля по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп знал заранее об ударах Израиля по целям в Иране. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
По словам президента США, случившееся не стало для него сюрпризом. Однако Белый дом никак не вовлечен в план ЦАХАЛ в военном плане, подчеркнул глава государства.
Вместе с тем Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров по ядерной сделке. Он также пообещал защитить Израиль в случае ответной иранской атаки.
Израильские ВВС в ночь на 13 июня ударили по территории Ирана, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. По его словам, в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная ответная атака.
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